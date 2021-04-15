Тело разыскиваемого пенсионера нашли на пруду в Воронежской области

Воронежские следователи выясняют причину смерти 67-летнего мужчины, тело которого обнаружили возле пруда в Грибановке. Пенсионера разыскивали родственники и волонтеры с 11 апреля. Труп нашли около двух часов дня 15 апреля на берегу водоема недалеко от ул. Кавказской.

- Следователи начали проверку, в ходе которой проведен осмотр места происшествия, тело направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти - при осмотре внешневидимых телесных повреждений не обнаружено. Опрашиваются родственники, местные жители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.