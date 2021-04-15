Главный гаишник региона прокомментировал создание выделенных полос в Воронеже

Евгений Шаталов. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Новые выделенные полосы для общественного транспорта скоро появятся в Воронеже. Их сделают на Чернавском и ВоГРЭСовском мостах, а также на центральных магистралях: Московском проспекте, улицах Плехановской, Степана Разина и 20 лет Октября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 15 апреля. Кроме того, на участке от Заставы до площади Ленина с понедельника перестанут функционировать платные парковки.

На встрече с журналистами руководитель регионального управления ГИБДД Евгений Шаталов прокомментировал решение о создании «выделенок»:

- К сожалению, формирование выделенных полос для общественного транспорта - это необходимая мера для крупных городов. Он широко используется не только в России, но и других странах. Основной замысел - создать максимально комфортные и безопасные условия для людей, которые передвигаются на автобусах и маршрутках. Общественный транспорт должен обладать определенными преимуществами перед индивидуальным. Платные парковки - тоже не популярное решение. Но все эти мероприятия направлены на то, чтобы минимизировать ежедневные разовые поездки на автомобиле, - отметил Шаталов.

По словам главного гаишника области, количество полос не уменьшится. Полоса для общественного транспорта будет формироваться за счет парковочного пространства, чтобы не снижать пропускную способность основных магистралей.