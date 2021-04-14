На одной из главных улиц центра Воронежа ликвидируют парковки

Парковаться на улице Плехановской можно еще 4,5 дня. С 19 апреля оставлять машины там уже будет запрещено. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В организации, обслуживающей платные парковки в центре города, сообщили о том, что на улице Плехановской скоро совсем нельзя будет оставлять машину. На всем ее протяжении от улицы Донбасской до площади Ленина.

- По обоим сторонам улицы Плехановской оборудуют выделенные полосы для общественного транспорта. В связи с этим парковок на ней больше не будет. Ни платных, ни бесплатных, - сообщил руководитель обособленного подразделения «Городские парковки в Воронеже» Анатолий Кобяшев. – На Плехановской уже проводят демаркировку мест парковки. Скоро начнут демонтировать соответствующие дорожные знаки. И уже на выходных отключат систему оплаты. Таким образом, с 19 апреля парковать машину на улице Плехановской на законных основаниях будет уже запрещено.