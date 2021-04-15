На фестивале "Чернозем" в Воронеже сыграют рок-оперу по мотивам песен Юрия Хоя

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15 августа на рок-фестивале «Чернозем-2021» прозвучат хиты «Сектора Газа». В этот день на опен-эйре представят панк-оперу «Кащей Бессмертный» по мотивам одноименного культового альбома группы.

«Кащей Бессмертный», или просто «Сказка» - один из самых известных и продаваемых альбомов «Сектор Газа» за всю историю коллектива. Сразу после своего выхода в 1994 году, он моментально был разобран на цитаты.

Показ сценической версии легендарной панк-оперы в родном городе Юрия Клинских пройдет при участии его дочери Ирины Клинских и музыкантов групп «Сектор Газа», «Сектор газовой атаки» и «Черный вторник» (официальный трибьют группы «Сектор Газа»). Также в постановке примут участие вокалистка Татьяна Фатеева и клавишник Алексей Ушаков - участники записей «Сектора» в 90-х, Александр Кузьмичев – вокалист группы «Бродячий Цирк». Шоу обещают дополнить визуальным рядом, погружающим в атмосферу альбома.

А сразу после окончания панк-оперы музыканты групп «Сектор Газовой Атаки» и «Черный Вторник» исполнят лучшие песни Юрия Клинских.