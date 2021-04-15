В Воронеже женщина, хотевшая купить авиабилет, подарила в Интернете 11 тысяч рублей мошенникам

Доверять любой информации в интернете не стоит, если не хотите отдать свои деньги аферистам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жертвой мошенничества в Сети стала 32-летняя жительница Воронежа. Она зашла на сайт, где якобы продавали авиабилеты. Женщина ввела данные своей банковской карты, а потом и код подтверждения оплаты из смс-сообщения. В итоге билета она так и не получила.

Вновь зайдя на страницу сайта, женщина не обнаружила ни телефонов технической поддержки, ни личного кабинета пользователя. Да и сам сайт вскоре оказался заблокирован. Женщине ничего не оставалось, как только пойти в полицию.

- Всего 14 апреля было четыре случая афер, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полицейские просят не идти на поводу у незнакомцев, предлагающих сомнительные финансовые операции и тщательно проверять информацию, размещенную в интернете.