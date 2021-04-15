В Воронежской области поймали афериста, взявшего кредит на 1,1 миллиона рублей по поддельным документам

39-летнего мужчину подозревают в шести похожих преступлениях. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские задержали по подозрению в крупном мошенничестве 39-летнего жителя Павловского района. По данным следствия, в июле 2020 года он, используя поддельные документы, якобы подтверждающие его платежеспособность, оформил в банке кредит на покупку «Хендая Солярис». Мужчина благополучно получил машину. А вот деньги по кредиту платить не собирался. В итоге банк лишился 1,1 миллиона рублей.

Оперативники вскоре вычислили предполагаемого преступника. Они неожиданно нагрянули к нему в гости и доставили в отдел полиции. Мужчина признался, что уже продал машину, а деньги потратил.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» (до шести лет лишения свободы). Наши сотрудники установили причастность афериста к шести похожим преступлениям на территории соседних регионов, - рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области. - В случае если вы пострадали от действий этого гражданина или располагаете какой-либо значимой информацией о нем, просим позвонить по телефону 251-12-16 или 02, либо c мобильного 102 (круглосуточно).