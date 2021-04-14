Мэр Вадим Кстенин: средняя зарплата воронежцев составила 45 тысяч рублей

Фото – мэрия Воронежа

В ходе своего отчета перед депутатами городского парламента14 апреля мэр Воронежа доложил, что по итогам 2020 года среднемесячная зарплата сотрудников крупных и средних организаций составила 45 тысяч рублей. Это на 7,3% выше, чем были показатели в 2019 году.

Также градоначальник озвучил важные показатели социально-экономического развития областного центра в пандемийный год. Несмотря на то, что в период самоизоляции и введенных ограничений некоторые организации вынуждены были приостановить работу или уйти на удаленку, Воронеж не сбавил обороты. Вадим Кстенин отметил рост промышленного производства почти на 17%.

Кроме того, удалось выполнить показатели по объему ввода жилья в эксплуатацию. Он составил более 1 млн кв. м. Это немного ниже, чем в 2019 году. Тогда в Воронеже ввели 1,2 млн кв. м нового жилья.

Также Вадим Кстенин обозначил цифры оборота розничной торговли, который не учитывает малый бизнес. В прошлом году в действующих ценах он увеличился на 10,9%, составив 151 млрд рублей. Мэр при этом отметил снижение на 10% объема инвестиций – до 154,4 млрд рублей.