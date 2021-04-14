За сутки в Воронежской области заразились коронавирусом 182 человека

Несмотря на сокращение общего числа зараженных, "тяжелых" пациентов по-прежнему немало. Фото: Артем КИЛЬКИН

В федеральном штабе по противодействию коронавирусу дали статистику по динамике этого заболевания за сутки 13 апреля. Воронежская область по-прежнему входит в первую десятку регионов России и по заразившимся, и по выздоровевшим. Только в первом случае худших, во втором – лучших.

13 апреля заразились СOVID-19 182 жителя Воронежской области. Это седьмое место по России после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Нижегородской и Самарской областей. Всего за время пандемии заболели коронавирусом 77 860 наших земляков.

В то же время 212 жителей нашей области за прошедшие сутки выздоровели. И это шестой показатель по России. 13 апреля больше людей избавились от коронавируса только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Самарской областях. Всего за время эпидемии вылечились 72 664 наших земляка.

По данным федерального штаба, 13 апреля от коронавируса умерли 9 жителей Воронежской области (13 место среди худших регионов России). Однако местные органы Роспотребнадзора обычно дают другие цифры по смертям. И эти данные практически никогда не совпадают с федеральными.

Напомним, в Воронежской области на данный момент из ограничений действует только масочный режим и требование не более чем 50-процентной заполняемости кафе и развлекательных аттракционов в торговых центрах. Также пока не разрешен аншлаг на концертах и спектаклях.