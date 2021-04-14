Церемония прощания с главврачом воронежского тубдиспансера пройдет в Благовещенском кафедральном соборе

Сергей Васильевич Корниенко Фото: предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области.

Церемония прощания с главврачом Воронежского областного противотуберкулезного диспансера, главным внештатным фтизиатром ЦФО Сергеем Корниенко состоится сегодня, 14 апреля, в 13:00 в Благовещенском кафедральном соборе (проспект Революции, 14в).

Выдающийся врач Сергей Васильевич ушел из жизни 13 апреля. Он родился 18 июля 1958 года в Элисте Калмыцкой АССР и после окончания ВГМА имени Бурденко вернулся в Калмыкию, где пять лет трудился врачом-хирургом в районной больнице. В 1988 году он переехал в Воронеж. Он прошел долгий путь, пока в 2005 году не был назначен главным врачом областного противотуберкулезного диспансера.

- Благодаря его опыту, энергичности, инициативности и способности принимать конструктивные управленческие решения фтизиатрическая служба Воронежской области стала лучшей в стране. Сергей Васильевич разработал и внедрил программы для персонифицированного учета осмотров населения, большое внимание уделял организации раннего выявления и профилактики туберкулеза, - отметил руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин.

В 2018 году Сергей Васильевич представлял нашу страну на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, посвященной проблеме туберкулеза, где рассказал о выдающемся опыте скрининговых исследований в Воронежской области и показал их достоверную эффективность при диагностике.

За время работы Сергея Корниенко во главе фтизиатрической службы распространенность заболевания в нашем регионе снизилась более чем в 10 раз – с 126,9 на 100 тыс. населения в 2010 году до 11,5 в 2020 году.

Директор глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом Тереза Касаева выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Корниенко.

- Под руководством Сергея Васильевича Воронежская область достигла значительных успехов в борьбе с туберкулезом, которые получили широкое признание не только на региональном, федеральном, но и на международном уровнях, - говорится в сообщении.