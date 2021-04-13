В Воронеже умер бывший гендиректор ВАСО

В Воронеже скончался Михаил Шушпанов. Бывшему генеральному директору ВАСО было 68 лет.

Михаил Шушпанов родился в Лискинском районе. Окончил авиационный техникум, начинал на Воронежском авиазаводе слесарем-инструментальщиком, потом был мастером, начальником цеха. После окончания политеха продвинулся по карьерной лестнице ВАСО - сначала зам главного инженера, потом главный инженер самолетостроительного предприятия, в дальнейшем - первый заместитель генерального директора. В феврале 2006 года назначается генеральным директором Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

Михаил Шушпанов принимал непосредственное участие в производстве многих типов самолетов - Ту-144, Ил-86, Ил-96-300, Ил-96Т. А также в подготовке ряда научно-исследовательских работ, связанных с отработкой новых технологических процессов, повышением качества и надежности выпускаемой продукции. Опубликовал более 20 научных трудов. Михаил Николаевич является автором ряда изобретений. Награжден знаком «Отличник воздушного транспорта» и почетной грамотой и медалью «Звезда Голубой планеты» Российского авиационно-космического агентства. Ветеран труда.

Некоторое время работал в департаменте промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования близким Михаила Шушпанова.

- Михаил Николаевич внес заметную лепту в развитие отечественного авиастроения и промышленного сектора Воронежской области. В нашей памяти он навсегда останется настоящим профессионалом и многогранной личностью. Искренне разделяю скорбь родных и близких Михаила Николаевича, а также всех, кто работал и был знаком с ним, - отметил Александр Гусев.