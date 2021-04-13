Воронежец взял кредит под диктовку и перечислил 900 тыс мошеннику

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 12 апреля аферисты обманули 13 жителей Воронежской области – в общей сложности на 2,5 миллиона рублей.

27-летнего жителя Воронежа мошенники убедили взять кредит. Позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на его имя. А чтобы помочь «вычислить» хакера, нужно… самому взять кредит. Для этого скачать мобильное приложение и заполнить анкету.

Следуя указаниям «доброжелателя», мужчина отправил через приложение заявку на оформление кредита, после чего снял полученные средства и перевел их на указанный ему номер банковской карты. В общем, потерял более 900 тысяч рублей.

Когда вам звонят из банка, отвечайте: зайду в ближайшее отделение и все уточню. И не выполняйте никаких действий под диктовку.