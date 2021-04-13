В Воронеже строитель получил тяжелую травму, поскользнувшись на обледенелой дороге

Руководитель строительства ООО «Билфингер Тебодин Рус» сильно повредил спину, поскользнувшись и упав во время работы. Гострудинспекция 13 апреля опубликовала на своем сайте результаты расследования.

Несчастный случай произошел 26 февраля 2021 года на территории строительного городка ООО «Сингента». 62-летний сотрудник, проходя по участку, поскользнулся и упал на спину. Как выяснили инспекторы. Тяжелую травму он получил из-за того, что территория не была посыпана реагентом против обледенения.

– В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, – пояснили в гострудинспекции.