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Происшествия13 апреля 2021 11:19

Жительница Воронежской области пыталась откупиться от полицейского 12 тысячами рублей, чтобы не делать медосвидетельствование на наркотики

Женщина получила три года условно
Ярослав ИВАНОВ
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В Россоши осудили 37-летнюю женщину за взятку полицейскому.

21 февраля дамочка в служебном кабинете сотрудника полиции предложила правоохранителю 12 тысяч рублей. Женщина просила, чтобы он «закрыл глаза» на ее отказ от медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотиков, опасаясь последующего привлечения к ответственности. Несмотря на предупреждение полицейского, что взятка уголовно-наказуема, она положила 6 000 рублей на рабочий стол сотрудника МВД, пообещав «остальное» принести позднее.

Суд наказал женщину тремя годами лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Криминал