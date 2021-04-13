Жительница Воронежской области пыталась откупиться от полицейского 12 тысячами рублей, чтобы не делать медосвидетельствование на наркотики

В Россоши осудили 37-летнюю женщину за взятку полицейскому.

21 февраля дамочка в служебном кабинете сотрудника полиции предложила правоохранителю 12 тысяч рублей. Женщина просила, чтобы он «закрыл глаза» на ее отказ от медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотиков, опасаясь последующего привлечения к ответственности. Несмотря на предупреждение полицейского, что взятка уголовно-наказуема, она положила 6 000 рублей на рабочий стол сотрудника МВД, пообещав «остальное» принести позднее.

Суд наказал женщину тремя годами лишения свободы условно с испытательным сроком два года.