"Все пожары рукотворны": в Воронежской области за сутки МЧС выезжали на тушение сухой травы 141 раз

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Еще толком не начался теплый сезон, а огнеборцы уже сбились с ног. За 12 апреля у пожарных подразделений был 161 вызов, из них 141 огнеборцы выезжали на тушение сухой травы.

Наиболее крупные ландшафтные пожары отмечены в Бобровском (18 га), Хохольском (12 га), Бутурлиновском (10 га), Нижнедевицом (17 га), Новохоперском (10 га) районах.

- Ситуацию осложнял ветер практически во всех районах. Пострадавших нет. Но к сожалению, стремительно достигаются показатели прошлого года. Фактически, пожарные караулы не заезжали в части вообще, передвигаясь с одной точки на другую. И это в понедельник! Что будет в выходные, если такая динамика сохранится - страшно представить, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. - Все эти пожары - рукотворны. Убедительно напоминаем, что сжигание сухой травы никому ничего, кроме проблем не принесет.

За три дня в Воронежской области установился III класс пожарной опасности. Особый пожарный режим с запретом въезда в леса начинает действовать в регионе с 15 апреля - на две недели раньше обычного срока.