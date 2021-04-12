В Воронеже приятели избили до полусмерти мужчину за долги

Мужчина в конце пьянки на троих получил побои, которые привели к тяжелой травме мозга. Фото: Ксения КАЗАКОВА

На днях врачи сообщили в полицию о том, что к ним в приемное отделение привезли пациента с тяжелыми травмами головы.

Стражи порядка выяснили, что 45-летний воронежец, попавший в больницу, сутки напролет выпивал вместе с двумя приятелями на улице Ростовской Левобережного района. Знакомые припомнили ему невозвращенный долг. За него они зверски избили собутыльника. Удары сыпались и по голове, и вообще по всему телу. В итоге мужчина получил тяжелейший ушиб мозга и кровоизлияние внутри него. За его жизнь борются врачи.

Истязателей - 41-летнего ранее судимого за кражу мужчину и его 27-летнего знакомого – задержали в Южном микрорайоне и доставили в отдел полиции.

- Они признали свою вину. Ее смягчает разве что то, что собутыльники сами вызвали скорую избитому знакомому. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 12 лет лишения свободы). Суда оба будут дожидаться в следственном изоляторе, - рассказали в региональном ГУ МВД.