В Воронежской области постоялец угнал автомобиль и бросил его в чистом поле

43-летняя жительница села Лозовое припарковала свой автомобиль «ВАЗ-2109» во дворе своего же частного дома. Какого же было удивление женщины, когда она обнаружила, что машины на прежнем месте нет.

Полицейские поговорили с местными жителями, составили ориентировку и передали ее всем дежурным. Угонщиком оказался 30-летний приятель хозяйки «девятки». Его задержали в доме одного из жителей того же села Лозовое. Автомобиль же обнаружили в поле, неподалеку от населенного пункта.

Оказалось, что мужчина временно жил у 43-летней женщины. Собственного жилья у него не было. Он помогал ей по хозяйству и присматривал за домом. Но 7 апреля женщина уехала в гости. Зная, что хозяйка вернется лишь на следующий день, мужчина решил покататься на ее легковушке. Тем более, что ключи были в салоне.

Однако далеко уехать угонщику не удалось, так как в поле машина застряла в грязи. Переночевав в салоне автомобиля, мужчина, испугался, бросил машину и сбежал.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.