Воронежцы сняли на видео «бой» за просроченные продукты

Кадр из видео сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Воронежцы разместили в соцсетях видео, вызвавшее у пользователей если не шок, то чувства близкие к нему. В объектив оператора попала настоящая «битва» за тележку просроченной продукции, которую привезла на контейнерную площадку сотрудница супермаркета в ЖК "Северная корона". К прибытию товара уже собралась внушительная толпа людей, вовсе не бомжеватого вида. Еще на подъезде к контейнеру они начали выхватывать из тележки пакеты. А потом и вовсе преградили дорогу, не дав женщине даже приблизится к контейнерам. В итоге она бросила «транспорт» с просрочкой на растерзание толпе. Отталкивая конкурентов люди принялись растаскивать ее содержимое. Зрелище не из приятных, - единогласно признали комментаторы ролика.

Но завершение видеосюжета вовсе вызвало недоумение: один из мужчин, набрав полные руки пакетов с испорченными продуктами, направился с ними к машине. Загрузив просрочку в багажник прилочной «КИА», мужчина покинул парковку.

Местные жители признались, что такие битвы за забракованные продукты они наблюдают каждый день.