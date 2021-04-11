Десять жителей Воронежской области в субботу лишились своих сбережений

Сразу десять заявлений поступило в субботу к воронежским полицейским от пострадавших от бесконтактных воров граждан. Чаще всего злоумышленники пугали потерпевших сообщениями о блокировке карт, продажи товаров или оказания услуг.

Среди пострадавших 49-летняя жительница Воронежа. Незнакомый собеседник, представившийся сотрудником банка, сообщил по телефону о том, что со счета женщины кто-то пытается снять деньги. Напуганная дама сообщила злоумышленнику свои персональные данные. Вскоре после этого с ее расчетного счета пропали 254 тысячи рублей.

По всем фактам хищения денег в полиции возбудили уголовные дела по статьям «мошенничество» и «кража».