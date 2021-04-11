В Воронеже объявился сырный грабитель

Грабителю грозит до 4 лет лишения свободы Фото: из архива «КП»

Сотрудники одного из супермаркетов, расположенного на Ленинском проспекте, сообщили в полицию о хищении товара. Продавцы рассказали, что днем в торговый зал под видом покупателя зашел мужчина и направился к стеллажу с молочной продукцией. Взяв с полки 15 кусков сыра, посетитель направился к выходу, не оплатив товар. Персонал магазина безуспешно пытался остановить грабителя.

Прибывшие на место происшествия полицейские изучили обстоятельства похищения и изъяли запись с камер видеонаблюдения в магазине и на прилегающих к нему улицах.

- По полученной информации оперативники установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Им оказался ранее судимый за гражу 38-летний житель Хохольского района.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Там он рассказал, что похищенные продукты питания использовал для личных нужд. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.