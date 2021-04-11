Воронежец на «Тойоте» протаранил ВАЗ и оказался в больнице

В субботу, 10 апреля, на улице Ленинградской столкнулись «Тойота Версо» и ВАЗ-21104. По предварительной информации, аварию устроил 36-летний водитель иномарки. Выезжая с второстепенной дороги, он не уступил место двигавшейся по главной дороге «десятке», за рулем которой находилась 33-летняя женщина.

В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Версо» получил телесные повреждения и попал в больницу.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего, по данным ГУ МВД по региону, за сутки зарегистрировано 103 ДТП, из них в Воронеже – 70. В семи авариях травмы различной степени тяжести получили 7 человек.