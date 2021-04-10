Под Воронежем отец семейства полтора года истязал жену и троих детей

Тиран сейчас задержан Фото: из архива "КП"

Воронежские следователи задержали 51-летнего жителя поселка Красный Восход Подгоренского района по подозрению в домашнем насилии. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о нанесении побоев и насильственных действиях (п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области 10 апреля.

Силовики полагают, что мужчина систематически истязал жену и своих троих несовершеннолетних детей 3, 7 и 17 лет. Полтора года – с апреля 2019 года по ноябрь 2020 года домочадцы жили в страже перед главой семейства. Потом женщина не выдержала, забрала детей и ушла в кризисный центр «Дом Надежды», после чего развелась с супругом. Но боялась гнева бывшего мужа и рассказала об истязаниях только в 2021 году. Женщина призналась, что муж приносил ей и их общим детям и физические, и моральные страдания.

Сейчас глава семейства задержан. В ближайшее время суд изберет в отношении него меру пресечения.

– Следователями СК России допрашиваются потерпевшие и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств произошедшего. В рамках расследования в обязательном порядке будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики, – прокомментировали в СК.