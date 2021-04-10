В Воронеже фура раздавила 83-летнюю женщину

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Авария произошла накануне в Воронеже примерно в 17:10 часов, у дома № 38 по улице Богдана Хмельницкого. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону 10 апреля.

За рулем фуры «Даф XF95430» с бортовым полуприцепом находился 56-летний житель Курской области. Он двигался со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Калининградской. В это время старушка переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода, но в зоне видимости. Водитель не успел затормозить и снес женщину. Она погибла до приезда скорой.

Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 118 ДТП, в 8 авариях травмы различной степени тяжести получили 7 человек, один погиб.