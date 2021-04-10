В Воронеже ищут 25-летнюю девушку

Ориентировка поискового отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшую в Воронеже 25-летнюю Валерию Мельдер. Последний раз ее видели 29 марта.

Из особых примет: девушка высокого роста – 1 м 82 см, худощавого телосложения. У нее карие глаза и каштановые волосы до плеч. В день исчезновения была одета в черную куртку, темно-бордовое шерстяное платье, черные колготки и черные туфли. С собой взяла зеленый рюкзак.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.