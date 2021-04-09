В воронежском парке установили специальные кормушки для белок

Вот так необычно белка добирается до еды Фото: Кадр видео

В воронежском парке «Дельфин» на одном из деревьев появилась кормушка необычной формы. Как объяснили представители администрации парка, это специальная кормушка для белок. И там лежит любимая ими и безопасная для них еда: семечки, орешки и арахис. В официальном паблике «Дельфина» появилось видео, как белка добывает еду из этого необычного приспособления.

- В скором времени мы разместим в парке еще несколько кормушек и для белок, и для птиц. А так же искусственные гнездовья, в которых смогут поселиться мухоловки - пеструшки, синицы и другие виды пернатых. Специально для того, чтобы создать в парке правильные и хорошие условия для птиц и белок, мы пригласили помочь нам орнитолога с огромным опытом, члена Союза охраны птиц России Олега Георгиевича Киселева, - сообщили представители администрации парка.

Кстати, 10 апреля в 10:00 в парке «Дельфин» состоится субботник, на который смогут придти все желающие. Встреча назначена в парке у Камня.

Ранее мы рассказывали, как воронежским зооволонтерам принесли пятерых новорожденных бельчат – трех девочек и двух мальчиков. Теперь они спасают осиротевших бельчат.