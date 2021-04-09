В Воронеже двух полицейских задержали во время получения взятки

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли деньги, допросили свидетелей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Участковых одного из городских отделов полиции задержали во время получения взятки. Возбуждено уголовное дело - п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По предварительным данным, в конце марта двое сотрудников 32 и 35 лет пообещали воронежцу за 50 тысяч рублей не привлекать его к уголовной ответственности - тот незадолго до этого избил приятеля.

Как сообщили в СУ СКР по Воронежской области, 6 апреля на улице Лизюкова полицейские получили требуемую сумму денег, однако тут же их задержали сотрудники СК и регионального управления МВД.

Давать показания задержанные участковые отказались. Они воспользовались статьей 51 Конституции. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство о заключении полицейских под стражу.

- Проводится служебная проверка, сотрудники полиции отстранены от исполнения своих служебных обязанностей. В случае, если вина участковых уполномоченных будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли деньги, допросили свидетелей.

- Во взаимодействии с оперативными сотрудниками продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального управления СКР Сергей Барбашов.