Не храните ключи в почтовом ящике: в Воронеже вор взял их и украл плазменный телевизор

Телевизор, побывавший в ломбарде, скоро вернут владельцу. Фото: Валерий БУТАЕВ

Во вторник, 6 апреля, в полицию обратился 29-летний воронежец. Мужчина написал заявление о том, что из его квартиры в Коминтерновском районе украли плазменный телевизор, стоящий около 40 тысяч рублей. Он пояснил, что сдавал квартиру посуточно. Потом временные жильцы оставляли ключ в почтовом ящике.

Полицейские выяснили, что дверь не взламывали, а спокойно открыли ключом. Затем участковые посмотрели записи местных видеокамер. Оказалось, что вор приезжал на такси. Так уже было гораздо легче вычислить преступника. 38-летнего воронежца задержали на квартире у его знакомых и доставили в отдел полиции. Мужчина признался, что арендовал соседнюю квартиру и заметил, что ключ часто кладут в почтовый ящик. Он достал его, зашел внутрь, снял телевизор и унес его в ломбард. А деньги, которые там ему дали за похищенную вещь, уже успел потратить.

Телевизор изъяли в ломбарде, скоро его вернут владельцу. Вор же будет отвечать перед судом по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы. Пока же его отправили в следственный изолятор.