В Воронеже успешно прошел первый полет «президентского» самолета Ил-96-300

Ил-96-300 Фото: с сайта ОАК.

9 апреля в штатном режиме прошел первый полет очередного серийного самолета Ил-96-300, построенного на Воронежском авиационном заводе (ВАСО). Борт проходит цикл заводских испытаний для последующей передачи заказчику. Примерно два часа потребовалось на полное выполнение полетного задания.

Самолет, по информации нашего источника, предназначен для специального летного отряда «Россия» - часто его называют «президентским». Так как на подобных бортах летают первые лица государства, в том числе президент.

Ил-96-300 Фото: с сайта ОАК.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали, что в ходе полета на высотах от 5000 до 9000 метров проверили устойчивость, управляемость воздушного судна и работоспособность всех его систем и силовой установки. Во время снижения также испытали радиотехнические средств захода на посадку.

Самолет пилотировал экипаж под руководством командира летчика-испытателя 1-го класса ПАО «ВАСО» Александра Молокостова и летчика-испытателя 1-го класса ПАО «Ил» Дмитрия Комарова.

Примечательно, что на новом воздушном судне применена необычная технология окраски - она обеспечивает дополнительную защиту планера. Также на самолете установлен модернизированный пилотажно-навигационный комплекс.

По информации источника «КП-Воронеж», предстоит провести еще ряд испытаний. В частности, новая проверка ожидает борт уже 10 апреля. Наш собеседник отметил, что взлет такого самолета с новой полосы - значимое событие для всего воронежского завода. Это показатель, что ВАСО по-прежнему может выпускать широкофюзеляжные машины.

- Программа Ил-96 традиционно обеспечивает основную загрузку завода. Около 70% работников предприятия заняты именно на этом проекте. ВАСО обладает уникальными компетенциями производства пассажирских широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. У нас накоплен колоссальный опыт производства таких машин. Сегодня мы стабильно обеспечены заказами по программе Ил-96», - рассказал управляющий директор ВАСО Фарит Шарафеев.