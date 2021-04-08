В Воронеже будут судить экс-сотрудника банка, специализировавшегося на взятках за решение вопросов долгов по ипотеке

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже будут судить 36-летнего сотрудника банка за мошенничество и взятки. Мужчина специализировался на «решении вопросов» с задолженностью по ипотеке.

В июне 2017 года к сотруднику одного из отделов коммерческого банка обратилась жительница Лискинского района: женщина просила помочь урегулировать вопрос с возникшей у ее сына просроченной задолженностью по ипотеке, чтобы заключить в суде мировое соглашение с банком. Мужчина обещал посодействовать – за 60 тысяч рублей. При этом помочь не имел возможности и не собирался это делать. Тем временем, с июня по ноябрь 2017 года женщина частями перевела на принадлежащую жене банковского сотрудника карту требуемую сумму.

Летом 2017 года мужчина получил еще 100 тысяч рублей – по аналогичному случаю: их передала мать другого заемщика, у которого тоже возникли проблемы с погашением ипотеки. Также в 2017 году по схожей схеме обвиняемый получил от жительницы Лисок 100 тысяч рублей - за несуществующую помощь при заключении мирового соглашения по рассматриваемому судом иску банка о взыскании задолженности по кредиту.

Кроме того, в июле 2017 года к мужчине обратилась жительница Воронежа по вопросу урегулирования проблемной задолженности ее сына по договору ипотеки и заключения мирового соглашения. За свои услуги он потребовал 100 тысяч рублей, женщина смогла передать ему половину. Сотрудник банка составил мировое соглашение, которое было подписано с клиентом, а затем утверждено в суде.

Следователям бывший банковский сотрудник объяснял, что брал деньги за консультационные услуги. Теперь его ждет суд.