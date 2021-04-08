За три месяца в Воронежской области сняли с реализации 1,8 тонны опасной пищевой продукции

На виновных наложили штрафы на общую сумму в 700 тысяч рублей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В 1 квартале 2021 года сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок забраковали 192 партии пищевых отечественных и импортных продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам, или без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Сняли с реализации 1789 кг опасной пищевой продукции, в том числе 4 партии импортной, объемом 12 килограммов.

Больше всего в забракованном плодоовощной продукции (75 партий, общим весом 771 кг); мяса и мясной продукции (16 партий, общим весом 132 кг); рыбы (10 партий , общим весом 116 кг).

Чаще всего основанием для снятия с реализации становились не соответствие информации, нанесенной на этикетку продукта (маркировка) требованиям технических регламентов Таможенного союза; отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов, а также истечение срока годности пищевой продукции.

На нарушителей санитарного законодательства наложили штрафов на общую сумму более 700 тысяч рублей.