Воронежские полицейские задержали реализатора, присвоившего себе 500 тысяч за проданную машину

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские смогли установить личность подозреваемого в совершении мошенничества пять лет назад. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, в марте 2016 года 61-летний воронежец сообщил о преступлении в отношении него. Мужчина хотел продать свою машину «Ниссан» и обратился за помощью к реализатору автомобильного рынка. 34-летний мужчина вызвался быть посредником.

- После заключения договора автовладелец передал транспортное средство для продажи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Какое-то время посредник отвечал на звонки потерпевшего, что машина еще не продана. Но, когда пенсионер приехал на авторынок, то не нашел своей иномарки. Практически одновременно с этим реализатор «пропал с радаров». Причиненный ущерб составил 500 тысяч рублей.

Полицейские провели расследование, в результате которого установили место нахождения 34-летнего подозреваемого, жителя Владимирской области. Накануне его задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции. Задержанный во всем признался и пояснил, что похищенный автомобиль продал, а вырученные денежные средства потратил на личные цели.

Сейчас оперативники выясняют судьбу проданного автомобиля. А в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.