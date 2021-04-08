В Воронежской области «семерка» врезалась в дерево: двое погибших

Все, что осталось от "семерки" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 7 апреля, около 18.00 в селе Владимировка Лискинского района на втором километре трассы «Дон» случилось жуткое ДТП.

78-летний водитель «семерки», житель Бутурлиновского района, потерял контроль над машиной. Автомобиль улетел в кювет и врезался в дерево. 76-летняя женщина, ехавшая в «семерке», умерла сразу. Пожилого водителя успели отвезти в больницу, но врачи не смогли его спасти. Полицейские выясняют причины аварии.

Кювет в этом месте достаточно глубокий, что, скорее всего, еще усилило роковой удар. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 7 апреля в Воронежской области случилось 133 ДТП, из них 99 - в Воронеже, 31 – в районах, 3 – на федеральных трассах. В шести авариях два человека погибли, шесть получили травмы. Инспекторы ГИБДД остановили 17 пьяных водителей и еще шестерых человек, ехавших на красный свет, - сообщили в региональном ГУ МВД.