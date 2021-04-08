В Центральном районе Воронежа начали залатывать ямы после зимы

Фото управы Центрального района

Комбинат благоустройства Центрального района приступил к ямочному ремонту дорог после зимы. С помощью машины БЦМ рабочие заливают дефекты дорожного полотна. Это временная мера, которая позволит улучшить состояние покрытия до капитального ремонта.

- На этой неделе МБУ «Комбинат благоустройства Центрального района» сделал «уколы красоты» на двух улиц района - Мало-Терновой и переулке Солдатском, - рассказали в управе района. - Работы по ямочному ремонту пройдут и на других улицах района, необходимость ремонта которых выявили в ходе мониторинга.