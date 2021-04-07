В Воронеже двое грабителей украли из супермаркета бутылку алкоголя за 5 тысяч

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Двое грабителей похитили из супермаркета в Воронеже на улице Владимира Невского бутылку дорогостоящего алкоголя. Они притворились покупателелями и попытались выйти из магазина, не расплатившись. Одному помешала охрана, а второму удалось скрыться, но ненадолго.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, прибывшие на место происшествия полицейские забрали в отдел полиции одного из грабителей – 38-летнего местного жителя. Его ровесника-приятеля, который удрал с бутылкой за 5 тысяч рублей, удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Стражи порядка поймали его в Северном микрорайоне. Он уже успел продать дорогой алкоголь, а деньги потратить на свои нужды.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй отпущен под подписку о невыезде.