Под Воронежем любовник открыл газовый баллон и поджег дом сожительницы

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бобровский райсуд вынес приговор мужчине, который из мести открыл газовый баллон и поджег дом своей сожительницы. Об этом рассказала пресс-служба суда 7 апреля.

Стали известны подробности этого дела. Инцидент произошел в августе 2020 года. 63-летний мужчина был пьян и завалился домой к своей сожительнице в селе Семено-Александровка. Между ними произошла ссора. Тогда любовник, разъярившись, решил поджечь ее дом. Вечером не поленился, притащил туда 50-литровый баллон, в котором было немного газа, и в 1,5 литровой бутылке бензин. Вылил горючее в зале, повернул вентель, бросил зажженную спичку, а сам выскочил из окна спальни.

В суде он полностью признал свою вину и раскаялся. Мужчину признали виновным в умышленном причинении вреда имуществу (ч.2 ст. 167 УК РФ). Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Кроме того, ему назначили принудительное лечение у психиатра амбулаторно.