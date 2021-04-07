В Воронежской области браконьер убил косулю

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Охотился 26-летний молодой человек в Терновском районе у села Ржавец в праздничный день 8 марта. Незаконно убив косулю, он погрузил ее в свою «Лада Приора» и отправился домой в село Новокирсановка. Там и разделал тушу животного. Но полакомится не успел – его задержали оперативники. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 7 апреля.

Стражи порядка с сотрудниками местного лесничества выяснили, что документов, дающих право на охоту в указанном месте, у браконьера не было. Они изъяли тушу косули и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). По предварительным данным, сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы до 2 лет.