В Воронеже заложат аллею цирковых династий

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В столице Черноземья заложат аллею цирковых династий. Событие проведут накануне Всемирного дня цирка, который отмечают в третью субботу апреля.

16 апреля представители самых известных воронежских цирковых династий - Дуровых, Бирюковых, Колобовых, Пекулиных и Герасимовых - в парке имени Дурова высадят деревья. О каждой династии можно будет узнать на плакатах, которые разместят в парке.

Закладка аллеи войдет в программу праздничных мероприятий недели цирка, которые запланированы в Воронеже с 12 апреля по 17 апреля. Поклонников цирка ждут открытые репетиции, фотовыставки, благотворительные представления и мастер-классы. Все желающие уже могут принять участие в конкурсе клоунских костюмов, который стартовал в соцсетях цирка.

Непосредственно 17 апреля в цирке пройдет масштабный праздник. Кроме представления «5 континентов» горожан ждет выступление учащихся Воронежской цирковой студии, бесплатный мастер класс по жонглированию, выступление четвероногих питомцев театра «Кошка в лукошке», фотовыставка, экспозиция детских поделок, праздничная фотозона, а также клоунский нос и воздушные шарики в подарок.