Глава департамента ЖКХ и энергетики ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире

Фото – правительство Воронежской области

На вопросы воронежцев ответит руководитель регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Максим Зацепин. Прямой эфир с его участием пройдет в 14:00 в четверг, 8 апреля. Транслироваться он будет в официальных пабликах правительства Воронежской области в соцсети «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Во время беседы Максим Зацепин подведет итоги отопительного сезона и ответит на вопросы, касающиеся капремонта, уличного освещения, переселения из аварийного и ветхого жилья, а также благоустройства и реализации проекта «Чистая вода».

Кроме того, затронет тему предстоящего голосования за объекты благоустройства в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Свои вопросы воронежцы могут задать главе департамента в комментариях под записями.