Роспотребнадзор предупредил воронежцев о первых укусах клещей

С наступлением тепла в Воронежской области активизировались кровососущие – клещи. В региональном Роспотребнадзоре 7 апреля рассказали, что уже зафиксирован первый случай укуса и обращения после этого к медикам.

Санитарные врачи в преддверии дачного сезона напомнили воронежцам об осторожности, поскольку увеличивается риск заболевания клещевым боррелиозом.

Тем, кто старается в выходные выезжать на природу, порекомендовали одеваться в светлую одежду (рубашки с длинными рукавами, с высоким воротом, длинные брюки, шапки и перчатки). На ней хорошо видно клещей. Необходимо также использовать репелленты, разрешенные для применения на территории Российской Федерации, эти средства выпускаются в виде мазей, гелей, аэрозолей.

В случае укуса кровососущего ни в коем случае не стоит извлекать самостоятельно из раны, лучше всего обратиться к медикам.