Воронежские мошенники побили свой суточный антирекорд

Не верьте звонкам незнакомцам, на деньги вас "разводящих". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вторник, 6 апреля, стал черным дням для наших доверчивых земляков. Мошенники обманули 15 человек и отобрали у них более четырех миллионов рублей. Делали они это по интернету или с помощью обычного звонка по мобильному.

Самое крупное мошенничество суток произошло на просторах Сети. 47-летний житель Коминтерновского района решил приобрести партию пиломатериалов. Его заинтересовало предложение на одном из сайтов. Мнимые продавцы даже заключили с ним некий электронный договор поставки. Потом мужчина оплатил 359 тысяч рублей. Но в назначенный день пиломатериалов так и не дождался. И отправился в полицию.

По всем фактам афер возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские напоминают: не идите на поводу у незнакомцев, которые под любым предлогом стараются заставить вас выполнять сомнительные операции с вашими сбережениями.