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Общество6 апреля 2021 18:53

На полигоне под Воронежем уничтожили 10-килограммовую авиационную бомбу

Снаряд нашли при проведении земельных работ
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Во вторник на полигоне «Погоново» под Воронежем расчет областной аварийно-спасательной службы уничтожили 10-килограммовую авиационную бомбу. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Воронеже при проведении земельных работ.

Бомбу взорвали на специально оборудованной площадке полигона, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

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