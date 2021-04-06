У воронежского пенсионера нашли банку с порохом

Подозреваемого отпустили домой под подписку о невыезде Фото: из архива «КП»

Полицейские Каменского района получили информацию о том, что местный житель хранит у себя дома взрывчатое вещество. Оперативники пришли к 64-летнему мужчине для проверки. Пенсионер заверил правоохранителей, что не хранит дома ничего запрещенного.

В ходе осмотра полицейские нашли у мужчины в доме банку с веществом серого цвета массой 138 граммов. Экспертиза показала, что это бездымный порох типа «Сокол», взрывчатое вещество метательного действия промышленного изготовления.

Пенсионера задержали и доставили в полицию. Там мужчина рассказал, что нашел банку с порохом в земле у себя на приусадебном участке около трех лет назад. С тех пор на всякий случай хранил порох дома.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Пенсионера отпустили домой, взяв с него подписку о невыезде и надлежащем поведении. За хранение пороха ему грозит до пяти лет лишения свободы.