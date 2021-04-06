Спасатели предупреждают воронежцев о наступающем ураганном ветре

Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 апреля с 6:00 до 18:00 местами в Воронеже и области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Соответствующий доклад о неблагоприятных погодных условиях поступил от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Свою жизнедеятельность необходимо выстраивать согласно прогноза погоды, и, соответственно, обращать пристальное внимание на сообщения метеорологов. В случае прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений ни в коем случае не стоит парковать транспорт под деревьями, рекламными и ветхими конструкциями и без крайней необходимости выходить на улицу! - напоминают в региональном ГУ МЧС.

При сильном ветре спасатели рекомендуют машину поставить в гараж или хотя бы вдали от деревьев и шатких конструкций. На улице, обходите рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

В случае ЧП звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.