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Общество6 апреля 2021 10:05

В Воронеже снятый на видео «засыпавший» таксист скончался от инсульта

Оказалось, что у мужчины были большие проблемы со здоровьем
Виктор ЛЕВШАКОВВиктор ЛЕВШАКОВ
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По записи многим могло показаться, что мужчина не контролирует себя

По записи многим могло показаться, что мужчина не контролирует себя

Фото: Кадр видео

Видео жительницы Воронежа о поездке в такси с водителем, который, мягко говоря, не контролировал себя за рулем, шокировала многих горожан. На записи видно, что мужчине тяжело управлять автомобилем. Кажется, что он засыпает за рулем.

- Как бывает обычно, спешишь, стоит такси, усадила дочь, села, сама в телефон смотришь успеваем или нет... Понимаю, что отъехали и виляем странно, прошу остановить, не останавливает, в итоге проехали меньше 5 минут, вышли, - вспоминает женщина.

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали «КП-Воронеж», что провели проверку по факту размещения в социальной сети видеозаписи с неадекватным поведением таксиста.

- Личность мужчины была установлена, им оказался 40-летний житель Коминтерновского района. Данный водитель скончался. Экспертиза показала, что причиной наступления смерти стал инсульт, - сообщили в полиции.

На днях воронежские полицейские задержали другого таксиста, «прославившегося» в социальных сетях: 45-летний мужчина ездил по городу в состоянии опьянения. В салоне у него при этом были разбросаны шприцы и присутствовали следы приема запрещенных веществ.

Отметим, что с 6 по 8 апреля в Воронеже пройдет операция «Такси». Сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей этих служб.