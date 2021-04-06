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Происшествия6 апреля 2021 9:49

В Воронежской области проверят заявление об избиении подростка в отделе полиции

Если будет установлено, что сотрудники отдела действительно виноваты, их уволят
Виктор ЛЕВШАКОВВиктор ЛЕВШАКОВ
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Подросток из поселка Давыдовка Лискинского района пожаловался на побои в отделе полиции: по предварительной версии, мальчика якобы ударил один из сотрудников из-за того, что тот не хотел подписывать показания по делу о краже.

Как сообщили «КП-Воронеж» в региональном СУ СКР, следователи в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области добавили, что данную информацию тщательно проверят. Если будет установлено, что сотрудники отдела действительно виноваты, полиция примет все необходимые меры вплоть до увольнения работников.

Криминал