В Воронежской области проверят заявление об избиении подростка в отделе полиции

Подросток из поселка Давыдовка Лискинского района пожаловался на побои в отделе полиции: по предварительной версии, мальчика якобы ударил один из сотрудников из-за того, что тот не хотел подписывать показания по делу о краже.

Как сообщили «КП-Воронеж» в региональном СУ СКР, следователи в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области добавили, что данную информацию тщательно проверят. Если будет установлено, что сотрудники отдела действительно виноваты, полиция примет все необходимые меры вплоть до увольнения работников.