В воронежском парке пройдет акция по сбору техники и вторсырья на переработку

Акция состоится 17 апреля с 11:00 до 13:00

17 апреля с 11:00 до 13:00 в парке Алые паруса пройдёт #электровесна - акция по приему электротехники и вторсырья на переработку. Горожане смогут сдать активистам, например, отслужившую технику и батарейки. Об этом сообщили в сообществе «РазДельный Сбор Воронеж».

Принимать будут и различное вторсырье, но оно должно быть чистым, сухим и сплющенным до минимального объема, макулатуру следует перевязывать веревкой или складывать в картонные коробки. Волонтеры помогут разобраться в особенностях маркировок и видах вторсырья.

Какое же вторсырье будут принимать?

Различный пластик как бутылочный, так и не бутылочный (с маркировками от «01» до «06»). Пакеты и пленку ( с маркировками 2 (HDPE), 4 (LDPE), 5 (РР)), макулатуру и яичные коробки, стекло, жестяные и алюминиевые банки, зубные щетки и тюбики. Также вы сможете сдать на переработку редкие фракции: блистеры, фольгированные воздушные шарики, и Тетрапак.

В том же месте в то же время пройдет сбор помощи для ветцентра «Друзья»: можно принести покрывала, постельное белье, коврики, паласы и, конечно, корм.

Для фонда «Общие дети», помогающего детям-сиротам и кризисным семьям, также будут собирать одежду, обувь и игрушки в хорошем состоянии, не портящиеся быстро продукты, например крупы.

Состоится и полюбившийся всем обмен вещами - шеринг - можно принести книги, детские игрушки и товары, материалы для творчества, посуду, канцелярские товары, подарки, которые вам когда-то подарили и они пылятся на полке, украшения, бижутерию и так далее.