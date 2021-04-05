Оркестр Воронежского концертного зала сыграет Бартока

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 апреля, в День космонавтики, симфонический оркестр Воронежского концертного зала приглашает земляков на представление. Музыканты под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Андросова сыграют программу из двух отделений. В первом прозвучат Фантазия для виолончели с оркестром Вайнберга (солирует Татьяна Дмитриева), Концерт для альта с оркестром Бартока (солирует Евгений Фадеев), во втором исполнят Романс Бруха (солистка Ольга Ушакова) и Сюиту №1 Элгара.