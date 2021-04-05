В Воронеже подделка протоколов собраний по выбору управляющей компании вылилась в уголовные дела

Прокуратура Советского района обнаружила нарушения жилищного законодательства при проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов. Проверку провели после обращения жильцов домов №№ 10, 12 по ул. Южно-Моравской.

- В конце 2020 года на основании протоколов общих собраний собственников помещений указанных домов принято решение о выборе управляющей компании и заключении с ней договоров управления. Опрошенные собственники жилых помещений в многоквартирных домах рассказали, что участия в указанных собраниях не принимали. При ознакомлении с решениями собственников заявили, что подписи, проставленные в них, им не принадлежат и были подделаны. На основании материалов прокурорской проверки полиция возбудила уголовные дела по подделке документов. Ведется следствие, - отметили в облпрокуратуре.