В Воронеже будут ловить неадекватных таксистов

С 6 по 8 апреля в Воронеже пройдет операция «Такси». Сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей этих служб.

- Необходимость мероприятия обусловлена отсутствием должного контроля за водительским составом со стороны перевозчиков. ДТП с участием легковых такси имеют широкий общественный резонанс. В последнее время в соцсетях и СМИ появлялась информация о водителях такси, находящихся за рулем с признаками опьянения. При изучении обстоятельств происшествий, отмечено, что одним из негативных факторов, влияющих на возникновение ДТП, является личная недисциплинированность водителей такси. В процессе рейдов полицейские будут выявлять нарушения со стороны таксистов - управление автомобилем в состоянии опьянения, перевозка пассажиров на автомобилях, имеющих технические неисправности, с незарегистрированными изменениями в конструкции, отсутствие разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковыми такси.

Напомним, на днях поймали таксиста, который заснул за рулем со шприцом в руке. Когда его задержали сотрудники ГИБДД, он отказался пройти медосвидетельствование.