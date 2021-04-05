В Воронеже завершили расследование убийства из-за любовного треугольника

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Следователи передали в суд уголовное дело об убийстве 53-летним воронежцем на почве ревности 64-летнего собутыльника. Мужчины не поделили даму во время застолья.

ЧП произошло 30 января в квартире одного из домов на улице Ростовской. В этот день 53-летний местный житель пришел в гости к своей знакомой. Они выпивали. К компании присоединился еще и 64-летний мужчина. В процессе застолья собутыльники не поладили. Как оказалось, они длительное время конфликтовали. Тогда гость сначала накинулся на старшего «товарища» с кулаками, бил по голове, рукам, ногам, а затем схватил кухонный нож и всадил его в грудь оппоненту. Пожилой мужчина скончался на месте.

Как рассказали в следственном управлении по региону, экспертиза показала, что причиной смерти стало проникающее ранение груди с повреждением правого легкого, осложнившееся острой кровопотерей.

С места преступления 53-летний мужчина скрылся, но был задержан следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции и заключен под стражу. Он дал признательные показания.