Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Воронежа двое неизвестных избили иностранца. Инцидент произошел сегодня, 5 марта, в 7 часов утра. Очевидцы вызвали полицию. Факт подтвердили в ГУВД по региону.

Кроме того, пострадавшему мужчине разорвали паспорт. Инцидент произошел на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Чайковского. В данный момент правоохранители опросили потерпевшего и свидетелей. Личности нападавших сейчас устанавливаются.

Пока не известно, что стало причиной нападения на прохожего другой национальности. Стражи порядка проводят проверку.